伸興、程泰集團投資入股宇隆，分別成為宇隆第一、二大股東，伸興董事長林志誠、程泰集團董事長楊德華及宇隆董事長劉俊昌22日會面，達成宇隆8月31日股東臨時會全面改選六席董事及三席獨董，將由三方共同提名，劉俊昌將會以個人名義擔任董事，留任宇隆董事長。

伸興以每股130元，公開收購宇隆21.56％股份，12日完成股票交割。伸興表示，計劃未來持續增加宇隆持股。程泰集團董事長楊德華以他個人名義、程泰、亞崴、投資公司在伸興公開收購宇隆前，共同持有宇隆股票11.1％。楊德華看好宇隆前景，認為伸興公開收購價太低，並未參與應賣，反而持續在公開市場購入宇隆股票，目前持股從逾6,000張增至8,500張，持股比例逾14％，持股被伸興超車，成為宇隆第二大股東。

宇隆董事長劉俊昌宇隆25日舉辦自有品牌「TUF ONE」行星減速機新產品發表會前受訪表示，他與伸興董事長林志誠、程泰集團董事長楊德華22日會商後，三方達成共同提名六席董事及三席獨董，創造三贏的共識，楊德華也支持宇隆走向集團化發展。宇隆提供自行車零組件，由伸興負責在東南亞及歐洲市場銷售。

宇隆未來與程泰集團、伸興三方合作，會朝向宇隆提供自行車零組件，由伸興負責在東南亞及歐洲市場銷售，程泰可提供宇隆生產的設備。

劉俊昌、楊德華及林志誠三人，25日出席宇隆自有品牌「TUF ONE」行星減速機新產品發表會，對宇隆董事及獨董席次分配，三緘其口，僅表示28日會提名董事及獨董候選人。

市場26日盛傳，三方會依據持股比例提名董事及獨董，伸興應該會提名三席董事、推薦一席獨董，取得經營主導權；程泰集團會從原本一席董事增加至二席，可能會自行推薦或與劉俊昌共同會商推薦一席獨董，劉俊昌會以個人名義選任宇隆董事，並留任董事長。