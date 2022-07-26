台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，之前引發科技股重挫的半導體及手機庫存已進行去化。中國5月中有序復工，加上5月底開始減徵汽車購置稅，有助加速半導體產業去化，預期到明年矽晶圓產業供需仍健康；而手機調整庫存已逾半年，配合iPhone14上市，有利產業需求回溫。

沈建宏並分析，此外，低軌道衛星深具題材性，市場規模持續擴張，後市成長可期。汽車零組件受惠中國多項利多政策，成長動能強勁，包括一、購置稅減免：將大幅提高消費者購車意願；二、提供900億人民幣貨車貸款：給予汽車產業從疫情低迷中恢復的時間；三、新能源汽車下鄉：將帶動新能源車高速成長。

沈建宏表示，台股此波跌破萬四，已反映通膨、升息、半導體及手機庫存上升等利空，跌幅已達滿足點，打出的底部較前波萬五更紮實，在融資減幅高於台股跌幅、法人籌碼趨於乾淨、外資期貨未追加淨空單等技術面及籌碼面有利因素，並配合美債10年期殖利率下滑、下半年通膨有機會下降，以及美國總統拜登民調落後，後續可望釋出積極的作多政策等利多訊號浮現。

沈建宏指出，近期市場悲觀情緒已近金融海嘯水準，已接近最壞情況；經過年初來的大幅修正後，台股許多企業本益比滑落至10倍附近，甚至10倍以下，加上殖利率已來到4.5％以上的優勢，投資價值浮現，建議持股不宜殺低，反而可利用急跌逢低布局績優股。在類股操作上，以汽車與電動車、伺服器、低軌道衛星、經濟解封受惠如航空，以及iPhone14相關為主要方向。