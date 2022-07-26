疫情控管後，大陸迎來經濟動能回溫，且政策面加持，帶動市場投資氣氛，提振股市表現，近三個月主要股市面對通膨壓力與聯準會升息波動劇烈，但陸股逆勢走揚，上證指數上漲6.24％，中小企業100指數更衝高10.1％，連帶陸股原型ETF間績表現不俗。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠表示，大陸在歷經疫情封城後，近期經濟活動逐漸恢復，主要來自製造業與基建，官方也推動舊車換新車補助來推動經濟復甦，伴隨著經濟復甦，國內資資金及外資參與股市熱度提升。

後市來看，鑒於大陸經濟政策以穩為主軸，疫情防控放鬆後，復工復產可望加速進行，政策面上加大經濟的扶持力度，未來財政政策施力的重要性增加，同時偏鬆的資金環境，也有助支持股市表現，A股後續表現仍可期待。

張菁惠指出，目前A股的投資方向，除基本面復甦有利股市表現外，基於大陸科技自主及創新政策，還有消費升級等題材相關產業，發展趨勢未變，中小型成長股表現更為值得留意，以中小企業100指數來看，成分股主要特色以境內的關鍵趨勢產業為主。

這些關鍵產業受大陸科技自主與創新政策的受惠程度最高，包括新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等，且成分股也多處於該產業的龍頭地位，成長性值得期待，不妨趁勢留意布局相關ETF，把握大陸市場未來上升契機。