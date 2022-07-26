黃姓宗親會在市民廣場的設置，希望年輕人能提高生育率。（張志康攝）

黃姓宗親會在海洋廣場上設置裝置藝術，農曆七月晚間會有燈光秀。（張志康攝）

基隆市文化局26日舉辦「鷄籠中元祭」開幕記者會，基隆市長林右昌正式宣布今年中元祭將於28日起，展開為期1個月的祭典科儀。另外，前兩年因為疫情影響而縮小規模的放水燈花車遊行，也將開放徒步遊行，歡迎全國民眾一同參與第168年的「鷄籠中元祭」。

文化局長陳靜萍表示，受到疫情影響，前兩年鷄籠中元祭僅有花車遊行，今年疫情趨緩，恢復往年規模，讓民眾可以徒步遊行參與。林右昌也表示，除祭典恢復原有規模外，預計將於8月9日舉行主普壇開燈放彩，今年除邀請基隆在地北管基隆聚樂社外，也邀請台北愛樂交響樂團、采風樂坊，以中西合璧方式，演繹中元祭族群融合的意涵。林右昌透露，總統蔡英文屆時也將親自來基隆參與開燈放彩儀式。

今年主普的黃姓宗親會主委黃丁風表示，為突顯基隆海洋城市的概念，黃姓宗親會也在海洋廣場設置了鯨魚裝置藝術，並將其命名為「精采一生，年年有餘」，自農曆七月初一至七月廿九日，晚上7時到8時30分，安排四場燈光秀，讓基隆市民喜愛。黃丁風表示，今年也在市民廣場設置愛的廣場，以各式公仔，讓市民感受祥和，也希望能促進年輕人的生育率。

黃丁風強調，今年黃姓宗親會也將與基隆市政府社會處合作，普度的祭品將捐贈給食物銀行，提供給基隆市需要的民眾。達到「人神共普」，傳承中元祭百年傳統。

文化局補充，主普黃姓宗親會、基隆市政府與曾拌麵，也將愛心捐贈超過3千包平安拌麵予人安基金會基隆平安站、基隆市社區照顧關懷據點、食物銀行等三個單位。