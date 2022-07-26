台中市市長盧秀燕今日（25）早上宣布，在中央、地方齊心努力下，南門橋順利通車。盧指出，南門橋過去已服務地方超過一甲子，城市的發展讓雙車道不敷使用，造成交通壅塞；在市府同仁用心規劃下，南門橋比原訂的計畫提早2個月通車，如今不只車道拓寬一倍，2線道更變成4線。此消息獲大批網友盛讚，不少人更封盧為「最強市長」。

盧秀燕今日早上8時許在臉書發文開心宣布：「中央、地方齊心！南門橋順利通車！」盧表示，聯絡台中大里、東區與南區的南門橋過去只有2個車道，現在順利改建通車變成4車道；南門橋過去已經服務地方超過一甲子，城市的發展讓雙車道不敷使用，造成交通壅塞，市府與中央齊心改善區域交通，現已順利通車，市府同仁用心規劃，讓南門橋比原訂的計畫提早2個月通車，感謝大家疫情期間仍然持續努力。

盧秀燕指出，南門橋最早是日治時期興建的吊橋、後續改建成混凝土橋樑橋，現在改建成4線道，不斷的更新、擴建，也意味著大里、東區、南區不斷的發展與繁榮。盧強調，通車典禮當日，他們將邀請當地百歲耆老親臨，為大家見證發展的歷史，並為南門橋交通祈福，期待新一代的南門橋能夠與地方耆老一起平平安安、長長久久。

此文湧入超過3100個讚與破百則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「您不只是媽媽市長，更是最強市長」、「慶幸我們台中有全台最強市長」、「盧市長又有新政績了！真是行動力一萬分」、「媽媽市長好讚，加油加油！」、「台中越來越棒了！感謝所有為這塊土地努力付出的您們」。