日本前防衛大臣河野太郎今天表示，中國的軍費從1989年起快速增加，30年來已成長42倍。他警告，中國正在提高對台灣動武的可能性，呼籲美國和理念相近國家應共同保衛台灣，日本也必須展現與國際社會一起捍衛自由和民主的決心。

日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎今天透過視訊，在「凱達格蘭論壇－2022印太安全對話」發表專題演說，河野表示，日美同盟比以往任何時候都更重要，日本在境內為美軍提供基地和其他軍事設施，成為防衛日本以外領域的合作基礎。

他說，日本在2015年頒布一項法案，授權在滿足法律要求時可以啟用自衛隊，2017年就基於此立法，自衛隊與美國軍機和戰艦進行聯合演習，兩國政府也針對21世紀軍事技術發展和安全威脅的防衛指南進行重大修正。

河野舉例，當俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭時，日美雙方就在資安和航太等戰略關鍵需求方面進行了合作。他也譴責俄羅斯政府對烏克蘭的暴行，強調俄羅斯負有百分之百的責任，「這沒有任何藉口」。

他呼籲各國團結一致支持烏克蘭，以防向獨裁政權發出錯誤信號並重演這種暴行，普丁以核武威脅全球，是試圖打開潘朵拉的盒子，「我們絕不能允許他們這樣做」。

他說，當前區域安全最大的變數就在於中國，現今中國的經濟比冷戰時期的蘇聯更強大，與全球經濟的連結程度更高。儘管中國聲稱他們的軍事擴張是防禦性的，但無疑的，中共正試圖建設一支強大的軍隊以實現其夢想。

河野表示，中國從1989年開始就快速增加軍費，30年間增加了42倍，隨著經濟發展，中國也在現代戰爭上投入鉅資，打造現代潛艇和第五代的戰鬥機，並在南沙群島建造軍事基地，試圖改變南海現狀。

他認為，一個自由開放的南海，對於全球安全和商業而言至關重要，國際社會不能忽視中國試圖破壞以規則為基礎的國際秩序的企圖，否則造成的後果將波及到全世界。

河野也對中國正提升對台灣動武的可能性提出示警，他呼籲美國與與理念相近國家應該共同保衛台灣免於受到中國的攻擊，日本也必須表現出與國際社會一起，共同捍衛自由和民主的決心。

對於中國正試圖改變台海現狀，他強調，有人認為，東京可能需要和華盛頓方面討論飛彈部署，但無論如何，目的並非在於擴大軍事能力，而是要展現同盟關係，向北京發出強烈訊號，來保護我們諸如自由、民主、人權和法治的共同價值觀。我們要讓中國意識到，併吞台灣這件事，是不能夠按照他們的時間表、在可接受成本範圍內實現的。