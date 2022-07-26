喝酒為什麼臉紅？遺傳性腦中風跟什麼基因有關係？台灣科技大學設計系師生團隊將生澀難懂的科普醫學知識，用視覺設計與說故事的方式，推出「健康城市揭密展覽」，透過設計分享生醫資訊，推廣精準健康的重要觀念。

為推動精準健康科普教育，社團法人台灣精準健康促進協會與台科大設計系副教授林廷宜團隊(VID Lab)攜手合作，建置「BeTWeen 23精準健康科普網站」，透過視覺識別系統傳遞正確精準健康資訊，並在台灣科學教育館舉辦「健康城市揭密展覽」，展期將到10月2日。

論及創意發想，林廷宜表示，設計團隊希望利用輕鬆有趣的圖文敘事介紹，將困難的基因資訊用簡單明瞭的擬人方式傳達給大家，每個基因寶寶有各自的生日、體型、身高、體重，職業甚至是位置，這些都是基因在醫學上的意義和特色。

林廷宜說，用設計和擬人化的方式轉譯，最困難的部份在於專業的生醫概念，透過設計傳達複雜的醫學訊息更要求正確性，透過生醫團隊與設計團隊合作，讓這些原本困難又不親民的基因資訊，轉化成連小朋友都可以輕鬆閱讀理解。

林廷宜提到，特別的是，這些基因故事還搭配時事情境，透過時事、設計、故事來解說複雜的基因科普，像是LDLR基因變異與家族性高膽固醇血症有關，因此將設計的背景用海運的方式來表達，把海運塞港堵住的畫面和膽固醇堵塞連結，而油脂不溶於水也是當初設計創意的發想來源，希望讓每個人更容易看懂。

台科大設計所王蓓恩同學說，這是第一次透過設計、圖像化的方式，來傳達健康科學知識和生醫資訊，希望透過角色、說故事的方式，讓大家輕鬆地用圖像容易了解內容，也可有想像的畫面。

台科大設計所施宇恩同學說，針對罕見疾病基因，設計團隊也特別以更溫馨、同理心的手法和畫面帶大家認識。像是介紹龐貝氏症這種罕見疾病時，設計團隊結合熱門電玩遊戲來呈現基因與疾病的關係。

主辦單位指出，歡迎民眾來到健康城市揭密展覽，透過展覽跟BeTWeen23的官網 (https://tpha-tw.org)，探索獨一無二的自己。