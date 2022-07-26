金鼎證券創辦人張平沼與擔任董事長的妻子陳淑珠，規避證券交易法之管制，吸取市場上資金，一審台北地方法院將張、陳各判刑10月，二審台灣高等法院考量張平沼與大多數被害人和解並賠償，將他改判刑4月，併科罰金50萬元，陳女改判2月15天，併科罰金40萬元。可上訴。

檢方起訴指控張平沼、陳淑珠在2005年指示金鼎證券及金鼎投顧員工進行募集PSB1金融商品之教育訓練，在各該公司之通路以每單位美金1萬元之價格，向非特定人募集PSB1金融商品，有30多名投資人應募外，陳淑珠又成立紙上公司應募PSB1之845單位。

同年5月9日前，陳再以其他不詳方式取得100單位，共計投資945單位，張平沼等人於確認投資款項入帳後，即交付由張平沼所簽署之GVEC特別股憑證予各投資人，作為繳納股款之依據而發行之。GVEC公司並經授權簽名人房冠寶簽名，動撥銷售佣金、開辦費等費用，匯至金鼎證券國際部所掌控之公司，共計美金36萬9331.65元。