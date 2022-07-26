新北市農業局近期推出「北海夜金閃閃」系列活動，從7月底至9月底在北海岸舉辦水舞、煙火、光影藝術及甘藷焢窯等精彩活動。（蔡雯如攝）

新北市農業局近期推出「北海夜金閃閃」系列活動，從7月底至9月底在北海岸舉辦水舞、煙火、光影藝術及甘藷焢窯等精彩活動，其中淡水漁人碼頭即日起至9月25日前每晚都有結合音樂及燈光的水舞展演，9月9日中秋節也會陸續舉辦4場煙火秀。

農業局指出，除了淡水漁人碼頭有活動外，草里漁港7月30日至8月20日每周也將舉辦 「瘋草里大咬運動會」，現場匯集藝術展覽、在地美食攤位與設計好物的「藝術海派對」市集，每周也有不同主題互動體驗工作坊，親子也可以報名參加釣魚活動，並在浪漫星空帳篷區休憩，感受夜漁港氛圍。

市府也將在8月中旬邀請劇團晤出團，帶領親子歡跳大咬運動操 ，阿卡貝拉樂團尋人啟事也將演出原創歌曲 。

農業局說，市府這次與朱銘美術館合作，8月5日至9月4日期間將辦理北海夜金閃閃─北海潮與火」光影藝術展演 ，8月5日晚間將在中角灣國際衝浪基地辦理開幕儀式，邀請成真火舞團演出點亮新生活之火的表演，現有6位藝術家裝置、3組藝術工作團隊進駐，將以「山焊」、「海熿」與「 土焢」3項在地元素，在中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園、金包里慈護宮及芝蘭公園海上景觀平台等景點設置光影藝術裝置。

朱銘美術館更以金山特色農產甘藷為原料，開發北海薯蠟筆，未來將作為公益計畫使用，發放至金山、萬里、石門等偏鄉國小，落實資源再利用，並透過文創商品結合地方經濟。

金山區公所8月27日將在金山陽金公路0.1公里旁農地，舉辦甘藷產季主場活動，延續千人夜間焢窯，邀請民眾一邊吹著海風、一邊品嚐新北健康三寶甘藷及體驗焢窯樂趣 ，現場也會邀請在地農友銷售新鮮農漁產。

農業局長李玟說，北海岸有豐富農漁產、自然景觀，甚至也有人文氣質濃厚的朱銘美術館，期盼透過北海夜金閃閃活動，推廣北海岸特色，深化地區整體發展。