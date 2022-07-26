台南市長黃偉哲昨（25日）下午在臉書以「極島森林真的有來拍攝取景！」發文表示，藝人陳柏霖的節目《極島森林》曾取景過、位於台南市北門區的「雙春濱海遊憩區」，園區內封閉近10年的木棧道近期已修繕完成，同時園區也開放露營，「或許不是每個人都有機會跟陳柏霖一起露營，但每個人都能來陳柏霖來過的海濱露營區！」

黃偉哲指出，沿著該條456公尺的木棧道，「可以近距離觀賞潮汐帶的彈塗魚、招潮蟹與紅樹林，還有沉浮湖中的忘憂木麻黃以及宛如天空之鏡的濕地水景。」他表示，遊客們若造訪此地，能盡情感受「大自然的心靈療育。」

黃偉哲也提到，若遊客們捨不得離開「也沒有關係」，可以直接拎包入住星空帳，「體驗高級又有儀式感的露營。」最後黃偉哲表示，遊客們在該遊憩區白天棧道遊湖、晚上參加導覽探險，而在睡前抬頭就能看到月轉星移，「放下手機遠離社群，這一刻彷彿喧囂的世界只為你而寧靜」。