2022台灣美食展8月5日至8月8日在台北世貿一館登場，交通部觀光局今年攜手多家清真認證商家打造「穆斯林美食館」，還原阿拉伯傳統的市場樣貌，並將重要的經典元素與現代設計手法相結合，成為最具異國魅力的攤位。

觀光局以「Ahlan wasahlan（阿拉伯語歡迎光臨之意）」首度打造美食、文化、歷史特色的「穆斯林美食館」，伊斯蘭圖騰的展場風格，要讓民眾步入其中仿佛身歷其境。

觀光局表示，目前國內約有28萬名穆斯林，雖然人口基數不大，但全世界穆斯林佔總人口比例約4分之1，將近19億人，未來伊斯蘭市場價值成長相當可觀。政府近年推行新南向政策，觀光局致力推廣穆斯林友善環境，吸引相當多的穆斯林旅客前來，除了於公共場所設置祈禱室，並且鼓勵民間業者取得清真認證餐飲與旅宿，在友善國內外穆斯林旅遊需求非常有成效。

為讓國人深度了解穆斯林飲食文化，觀光局「穆斯林美食館」邀請國內炸雞大師、張家清真黃牛肉麵、阿里巴巴的廚房印度料理、MAVI土耳其餐廳、Saha料理中央廚房等餐廳業者現場提供多元穆斯林美食。

又培養國人接待穆斯林旅客禮儀並尊重宗教習俗，穆斯林美食館設計了由穆斯林文化藝術中，典型的伊斯蘭裝飾圖案，這種裝飾常利用花卉簇葉或水果等圖案作為要素，因此設計選擇素雅的花卉裝飾入口意象，並且以波斯風格的清真寺為參考，以錐形的磚柱的拱門造型，具經典代表性。

觀光局今年也特別邀請在台土耳其網紅「圖佳」領遊客逛穆斯林美食，圖佳曾多次擔任電視節目來賓，分享在台生活、也常在自己Youtube頻道分享台灣及土耳其兩國文化不同，本身就是穆斯林的圖佳將親身帶遊客品嚐館內多項不同菜系美食，以及體驗台北清真寺的文化導覽、手工DIY伊斯蘭紀念品。

展館也依據穆斯林飲食、服裝、禮拜、習慣、住宿的文化特性，規劃了相對應的文化展示區，以沉浸式展示方式，設置穆斯林的情境區、服飾區與禮拜室，穆斯林美食館喊出「Ahlan wasahlan」要國人親身體驗奧妙的穆斯林文化。