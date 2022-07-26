農委會主委陳吉仲（右三）今至高雄出席石斑魚銷美記者會。（洪靖宜攝）

台灣石斑魚遭陸禁止輸入，農委會表示積極進行內銷、外銷及加工等因應措施，尤其在外銷這塊，一個多月外銷已達123.5公噸，希望今年下半年能達到外銷300公噸、內銷1600公噸的目標，今舉辦「鱻美石斑魚躍國際」石斑魚外銷美國記者會，見證5公噸石斑魚封櫃出口，陳吉仲說，相信外銷到美國數量，今年絕對會遠超去年好幾倍。

大陸暫停台灣石斑魚輸入，影響南部重要產區，農委會主委陳吉仲26日到高雄主持「鱻美石斑魚躍國際」石斑魚外銷美國記者會，現場邀請高雄市政府秘書長郭添貴、立委賴瑞隆及各區漁會代表等共同見證5公噸優質石斑魚封櫃出口，這也是禁銷後首個外銷美國的記者會。

陳吉仲表示，今年下半年訂下外銷300公噸的目標，不過從6月13日至7月24日止，已經有125公噸石斑魚外銷，相信於8、9月石斑魚大出時，絕對會比原來預計還多。他提及，本來石斑魚就有外銷到美國，但這是第一次是將石斑魚處理後外銷到美國，另外也鎖定日本、紐西蘭等國家，或是拓展韓國等新興市場，業者正積極加強力道，減少對單一市場的依賴。

這125公噸中採用凍條或是魚片方式處理外銷到美國，下半年還有至少30公噸將外銷到美國等市場，相較去年外銷美國只有30公噸，今年絕對會遠超過去年好幾倍，他強調：「外銷再走，市場價格絕對有支撐！」

另外，陳吉仲也說，目前國內的通路或是加工業者都有大量使用石斑魚片，更重要的是現在因為疫情舒緩、景氣復甦，餐廳更大量的在使用石斑活魚，他表示：「面對這次的挑戰，我們非常有信心可以把危機變成轉機，讓石斑魚會在國內外持續大賣」

另外，民眾反映到通路買不到平價石斑魚，是否有在控管價格？陳吉仲說，石斑魚要賣給消費者，前端要透過加工廠或漁會等團體先處理，在不同通路有不同價格，重點是不能因無法外銷到大陸讓漁民受損，現在產地價穩定，市場通路價格相對也穩。元家企業執行長顏志杰也說，這次出口的魚已經去鱗去內臟，所以重量就差約40％，這些重量也都是成本。

農委會表示，我國石斑魚主要產季在每年8月至隔年3月，以往以外銷中國大陸為主，因應禁令提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等兩項外銷措施，其中「海外拓銷獎勵」針對不同國家及航運方式，給予拓銷獎勵金每公斤40元到90元，並針對石斑魚魚片及輪切等產品，每公斤將再增加10元獎勵，以鼓勵業者開拓新產品與新市場。