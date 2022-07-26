台灣碩網網路娛樂(股)公司(So-net Entertainment Taiwan Limited)今(26)日公布《白貓Project》繁中版首次與台灣原創超人氣Vtuber團體《瀕臨絕種團RESCUTE》合作，此次將派出圈粉無數的傲嬌愛財石虎「15號」、可愛黑熊「歐貝爾」及歐亞水獺「露恰露恰」等三位可愛角色於《白貓Project》飛行島上舉辦巡迴演唱會與冒險者一起征戰，同時也推出有機會獲得上萬顆寶石及喜愛的限定四星、五星角色等好康的獎勵活動，邀請玩家們與超萌的Vtuber一起闖關得贈禮！

劇情大綱

某日，15號、歐貝爾、露恰露恰在討論活動的時候，眼前突然出現一道白光，等回復意識的時候，三人已經身在陌生的地方。眼前還出現神秘的任務提示：『在飛行島上辦演唱會』！？

還存在著危機，若不舉辦的話，同胞們會有危險！？

為了保護瀕臨絕種的同胞們，三人決定將一起在飛行島上舉辦盛大的演場會。

角色介紹

15號

職業：狂戰士

聲優：15號

屬性：雷

稱號：傲嬌愛財的石虎

《白貓Project》X 《瀕臨絕種團》合作角色–15號

歐貝爾

職業：格鬥家

聲優：歐貝爾

屬性：火

稱號：嬌小可愛的黑熊

《白貓Project》X 《瀕臨絕種團》合作角色–歐貝爾

露恰露恰

職業：戰士

聲優：露恰露恰

屬性：水

稱號：令人安心的長女

《白貓Project》X 《瀕臨絕種團》合作角色–露恰露恰

《白貓Project》與《瀕臨絕種團RESCUTE》合作活動可愛登場

即日起至8/16 15:59 ，《白貓Project》推出《瀕臨絕種團》特別企劃，除登入遊戲即有機會獲得《瀕臨絕種團》★4★5限定角色外，完成活動關卡與協力任務，更可獲得專屬建築、飾品、稱號、石板等獎勵！

活動1 –四星角色任選

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，玩家登入遊戲，即可至指定頁面自選四星角色！選取範圍為「初期培育計畫」至「Happy牛Year2021」為止，不包含版權角色、合作角色，職業包含全職業角色。

活動2 –合作慶寶石抽選！

7/26 16:00 ~8/7 15:59活動期間，玩家天天登入進行寶石抽選，挑戰最大獎10,000顆寶石！

活動3 –白貓超凱旋登場！

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，玩家每天登入即可獲得免費轉蛋機會，抽中限定★4機率大幅提升！

活動4 –冒險家應援關卡

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，每日限定1次，玩家完成關卡獲得豐厚寶石、經驗值、金幣、魂石獎勵。

活動5 –縮時券贈禮關卡

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，縮時票券大放送，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動6 –建築時間減半

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，島上的星狸貓活力加倍，建築花費的時間減半，使用縮時票券輕鬆升級建築。

活動7 –每日登入獎勵

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。

活動8 –武器合成大成功UP

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，進行「武器合成」成功機率提升，進行「技能變換」時，所需金幣減半。

活動9 –主線報酬1.5倍UP

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，完成主線任務可獲得加倍報酬。

活動10 –協力曜日任務全開

7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，曜日協力任務全解放，玩家可打任一任務。

更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。