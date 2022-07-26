台灣碩網網路娛樂(股)公司(So-net Entertainment Taiwan Limited)今(26)日公布《白貓Project》繁中版首次與台灣原創超人氣Vtuber團體《瀕臨絕種團RESCUTE》合作，此次將派出圈粉無數的傲嬌愛財石虎「15號」、可愛黑熊「歐貝爾」及歐亞水獺「露恰露恰」等三位可愛角色於《白貓Project》飛行島上舉辦巡迴演唱會與冒險者一起征戰，同時也推出有機會獲得上萬顆寶石及喜愛的限定四星、五星角色等好康的獎勵活動，邀請玩家們與超萌的Vtuber一起闖關得贈禮！
劇情大綱
某日，15號、歐貝爾、露恰露恰在討論活動的時候，眼前突然出現一道白光，等回復意識的時候，三人已經身在陌生的地方。眼前還出現神秘的任務提示：『在飛行島上辦演唱會』！？
還存在著危機，若不舉辦的話，同胞們會有危險！？
為了保護瀕臨絕種的同胞們，三人決定將一起在飛行島上舉辦盛大的演場會。
角色介紹
15號
職業：狂戰士
聲優：15號
屬性：雷
稱號：傲嬌愛財的石虎
歐貝爾
職業：格鬥家
聲優：歐貝爾
屬性：火
稱號：嬌小可愛的黑熊
露恰露恰
職業：戰士
聲優：露恰露恰
屬性：水
稱號：令人安心的長女
《白貓Project》與《瀕臨絕種團RESCUTE》合作活動可愛登場
即日起至8/16 15:59 ，《白貓Project》推出《瀕臨絕種團》特別企劃，除登入遊戲即有機會獲得《瀕臨絕種團》★4★5限定角色外，完成活動關卡與協力任務，更可獲得專屬建築、飾品、稱號、石板等獎勵！
活動1 –四星角色任選
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，玩家登入遊戲，即可至指定頁面自選四星角色！選取範圍為「初期培育計畫」至「Happy牛Year2021」為止，不包含版權角色、合作角色，職業包含全職業角色。
活動2 –合作慶寶石抽選！
7/26 16:00 ~8/7 15:59活動期間，玩家天天登入進行寶石抽選，挑戰最大獎10,000顆寶石！
活動3 –白貓超凱旋登場！
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，玩家每天登入即可獲得免費轉蛋機會，抽中限定★4機率大幅提升！
活動4 –冒險家應援關卡
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，每日限定1次，玩家完成關卡獲得豐厚寶石、經驗值、金幣、魂石獎勵。
活動5 –縮時券贈禮關卡
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，縮時票券大放送，使用縮時票券輕鬆升級建築。
活動6 –建築時間減半
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，島上的星狸貓活力加倍，建築花費的時間減半，使用縮時票券輕鬆升級建築。
活動7 –每日登入獎勵
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，每天登入即可獲豐富虛寶獎勵。
活動8 –武器合成大成功UP
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，進行「武器合成」成功機率提升，進行「技能變換」時，所需金幣減半。
活動9 –主線報酬1.5倍UP
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，完成主線任務可獲得加倍報酬。
活動10 –協力曜日任務全開
7/26 16:00 ~8/16 15:59活動期間，曜日協力任務全解放，玩家可打任一任務。
更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。
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