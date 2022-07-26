根據特斯拉周一披露的監管文件，該電動車大廠已經將這三年的年度資本支出計畫各提高10億美元，以及執行長馬斯克因其2018年引發爭議的私有化推文，第二度接到法院傳喚。

為了擴大德州和柏林新廠的生產，特斯拉將其今年和未來兩年每年的資本支出計畫從介於50億～70億美元提高到介於60億～80億美元。

馬斯克上個月曾表示，受到電池短缺與中國塞港問題影響，德州和柏林新廠難以提高產量，已經損失了數十億美元。

此外，該文件披露美國證券交易委員會（SEC）在6月13日發出新傳票，以了解馬斯克在2018年與該監管機構達成和解後是否遵守規定。

2018年8月馬斯克在推特上發文，稱他考慮以每股420美元讓特斯拉下市，且「資金已經到位」。受該推文影響，特斯拉股價應聲大漲逾10%，但在短短17天後，馬斯克便以股東反對為由宣布取消這個私有化計畫，讓整件事有如一場鬧劇。

當時馬斯克為了與美國SEC就這場風波達成和解，他答應在發出含有公司重要信息的推文之前，必須先獲得特斯拉律師團同意。

這份最新披露的監管文件亦指出，特斯拉已將其持有之75%的比特幣轉換為法定貨幣，並因此獲得6400萬美元收益。此外，由於持有之比特幣帳面價值變動，特斯拉在2022年上半年計入1.7億美元的減值費用。特斯拉並表示，截至6月30日，其數位資產的公平價值為2.22億美元。