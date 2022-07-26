23歲中日混血兒Anon除了當偶像亦是模特兒，身材高䠷纖細，擁有著傲人的F罩杯，更拿過「20-21年度賽車皇后」獎項，還精通日語、中文兩種語言。喜歡與紛絲互動的她，常常在社群媒體上分享自已姣好身材，每張幾乎都是性感比基尼照片，吸引大量粉絲關注和按讚。

Anon日前微博釋出性感寫真，身穿布料超少黑色蕾絲內衣，一條細線勾住白皙豐滿的上胸，眼神勾人望向鏡頭。下一張正片更加誘惑，只見她隔著半透明的薄紗，穿著黑色蕾絲內衣，化身為性感槍手，下身的同款黑色蕾絲丁字褲加上吊帶絲襪，讓粉絲鼻血直流。

Anon身穿布料超少黑色蕾絲內衣，火辣的身材展現無遺。(圖/Anon 微博、IG)

Anon除了擁有漂亮的臉孔與魔鬼般的身材，她還有著極大的語言天賦，能在中文和關西話之間自由切換，大學期間還專攻英語， TOEIC 取得了700分的好成績，因此被媒體親切地稱為「三刀流」，不僅如此，Anon還會騎馬、鋼琴、舞蹈和芭蕾。

Anon是2019年踏入演藝圈，拍過無數雜誌與寫真，同年加入女團predia，於2021年4月7日退團；也在2020、2021年獲得「年度賽車皇后」獎項。擁有一半華人血統的她也在微博開設帳號「芒果酸奶」，慢慢建立自己的知名度。