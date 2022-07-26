弘光科大環安系學生元薇晴，努力念書考取證照，提升就業職場競爭力。(弘光科大提供)

「只要努力就能看見未來！」弘光科大環境與安全衛生工程系畢業生元薇晴，今年申請中國工程師學會「沈怡獎學金」，在眾多國立大學生中脫穎而出獲獎。環安系主任盧信忠說，元薇晴單親家庭靠母親擔任清潔工養家，為減輕母親負擔，考取有助就業證照、爭取出國短期研習名額等，並鼓勵學弟妹把握精進學習的機會。

盧信忠表示，中國工程師學會「沈怡獎學金」獎勵大學校院工程相關科系的優秀清寒學生，每年僅有兩個名額，歷年來獲獎的大多數是國立大學的學生，系上學生元薇晴能在艱困環境中學習、成長，成績在班上維持前五名，還貼心懂事抽空分攤母親工作，能夠獲獎實屬不易，堪為學弟妹表率。

「能夠獲獎學金讓我又驚又喜，對我有很大幫助！」元薇晴說，家裡經濟不富裕，全靠媽媽從事清潔工作賺錢；常會看有什麼獎學金可申請，從大二起便申請學校「弘愛築夢」課業學習輔導助學金。在網路看到沈怡獎學金，馬上準備自傳、成績證明，請老師寫推薦函，畢業前獲得獎學金這是最好的畢業禮物。

元薇晴說，平時和媽媽、姊姊住在一起，為不讓媽媽過度勞累，只要有空，便跟著媽媽到大樓內清潔打掃、拖地、整理垃圾、消毒，一個禮拜大約3次，每次兩個小時，讓媽媽早點完成工作，剩下的時間就用來念書，「我不會覺得很累，只是想要減輕媽媽的負擔。」

「上課只要認真聽課，回家再複習，成績便很容易高分，遇到不會的一定要問老師，千萬不要臨時抱佛腳。」元薇晴分享名列前茅的秘訣，她目前已考取甲種職業安全衛生業務主管、屋頂作業主管、永續發展碳管理分析師等3種本科相關證照，提升就業職場競爭力，且已取得就業的機會。