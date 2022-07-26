台中日前才發生滷味攤老闆遭當街槍殺慘案，目前兇嫌尚未落網，未料治安仍不平靜。今（26）日凌晨，大里中興路一處洗車場發生槍擊案，該處洗車場疑似股東糾紛，雙方至少超過15人以在洗車場門口爆發鬥毆，過程中有人開逞凶，一名男子當場小腿中彈送醫，事發後雙方人馬一哄而散，霧峰分局獲報後，出動快打部隊到場壓制，目前已陸續傳喚涉嫌鬥毆的人士到案。

台中又傳槍響！市議員陳世凱要求警方說明白。(翻攝陳世凱臉書)

初步了解，該案是股東口角糾紛所引發的鬥毆案件，警方於獲報後第一時間到場強勢壓制、控制現場，目前已陸續查緝相關的犯嫌到案。地方社團也有住附近的居民發出現場影片，影片中可見幾名男子陸續被警方壓制在地，還有人在旁邊不斷喊「那是我兒子」、「我兒子被開槍」等語。

台中市議員陳世凱則在臉書PO文表示，「昨天深夜收到槍擊案消息至今，民代、媒體都在關心，完全等不到市府回應，據傳盧市府跟市警局要求敢壓下相關訊息，我要求市府與市警局儘快出來說明是否有該事件發生？如果連這種案件都敢壓，台中市長盧秀燕應該向市民道歉、警察局長應下台負責。」