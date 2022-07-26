大陸浙江工商學院第26屆技能運動會首屆大學生網絡文化作品短片競賽成績揭曉，龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系學生團隊，榮獲4座二等獎、1座三等獎，指導老師梁朝棟則獲得優秀指導教師獎。

為擴大兩岸學校在網絡文化影響力，浙江工商學院特別舉辦首屆大學生網絡文化作品大賽，主題是「傳播青春正能量，爭做校園好網民」，期能有助推動兩岸大學生積極參與網絡文化作品創作，共築校園網絡精神家園。

龍華科大榮獲第一部二等獎作品是《源》，由文創系大四學生劉真、李妮、蕭瑀彤及裴宇羚等同學共同創作。擔任導演的劉真表示，這部影片以關懷環保，愛惜水資源為主旨。

獲得二等獎另一作品是《不止息的愛》，由文創系大三學生董玟欣、張念玲、邱珮淇、劉彥芝、朱宸褕等同學創作。編劇董玟欣說，影片描述女主對母愛的反思。演員演出自然，分鏡用心，實屬溫馨佳作。

另外，由劉沛璟、王子晴、葉思妤、李家童等同學創作的《阿公的胖パン》劇本動人心弦，剪輯流暢。由林岑俞、張僮心、徐筱涵等同學共同創作的《暖愛》，攝影構圖講究，導演用心，同樣獲得二等獎；由學生黃茵、吳晏綺、周芸亞、何心平、林奕均共同創作的《明天我是女生》，劇本富創意，製作用心，獲三等獎肯定。

指導老師梁朝棟表示，本學期受疫情影響，系上提供遠距教學讓同學能同步獲取最新影視設計專業，課堂所學與實務訓練無落差。文創系學生將創意結合數位影音，以實質影片呈現於觀眾眼前。獲獎不僅是創意被評審所認可的最佳證明，也是對龍華科大的肯定。

龍華科大校長葛自祥指出，學校長期以來大力支持學生們參與各項專業競賽，促使同學們將源源不絕的創作能量結合創新想法，盡情發揮所長。文創系學生在各類相關競賽都有極優異表現，相信學生未來必能學以致用，在職場上綻放燦爛光芒，成為全方位產業人才。