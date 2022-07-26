民進黨桃園市長參選人林智堅日前被爆台大國發所論文，疑抄襲同學余正煌所寫，林智堅24日召開記者會，澄清論文的原創性，但仍遭學者質疑林和余的論文中錯字都一樣，是抄襲鐵證。對此，民進黨前立委林濁水今也發文點出「玄機」：可見抄的「另有其人」。此文引發網友熱議，大表「高級酸」！

林智堅24日公布助理與論文指導教授陳明通電子郵件訊息，強調自己才是發想者，並將證據都拿去公證。但世新大學口語傳播系教授游梓翔質疑，林和余正煌論文都提到「准」（準）碩士，為何連錯字都一樣？

林濁水今（26日）發文也提及此事，認為林智堅在選新竹市長時，學位己填中華大學碩士，因此林智堅台大的碩士論文中才會稱自已「當時係臺灣大學在職專班生，可謂『准碩士』、先寫出「准」的錯字。因此，對於學者稱林智堅錯字和余都一樣，是抄襲的證據，林濁水「質疑」，「雖然錯字和余正煌論文一模一樣，但怎麼會是林智堅抄襲的鐵證？」他稱，這應是林智堅「沒抄襲」的鐵證才對！否則林智堅「一旦抄到這裏，怎可能不修正？」。林濁水至此結論「可見抄的是另有其人」，林智堅只是疏於「看一遍就交卷而已。」

林濁水的貼文貼出後引起網友熱議，許多網友笑稱「哈哈，原來我們誤會他了」、「高級酸」、「大老精闢」；也有網友狠酸「粗心的抄寫小編」。