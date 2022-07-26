日本政府日前發布2022年版《防衛白皮書》，其中記載增加防衛預算及考慮發展「反擊能力」，大陸外交部22日批評，「擔心日方正在背離和平主義和專守防衛的路上」。日本防衛大臣岸信夫26日在記者會上表示，「日本至今已詳盡說明，絕不成為軍事大國」。

據日本《產經新聞》報導，岸信夫強調，「《防衛白皮書》是對日本安全保障環境的客觀描敘與分析，其中包含中國的軍事行動」，且「日本在與中國進行各種交流、合作與對話的同時，為了地區和平與安定，敦促中方扮演建設性的角色，遵守國際行動規範，並提升與國防政策和軍力相關事務的透明度。」

就在岸信夫舉行記者會後不久，大陸國防部針對《防衛白皮書》稱中國國防政策和軍力建設「缺乏透明度」，在東海、南海試圖單方面改變現狀，還大幅增加涉台內容等做出評論。

大陸國防部發言人吳謙表示，白皮書涉華內容罔顧事實、充滿偏見，對中國國防和軍隊建設及正常軍事活動說三道四，刻意渲染所謂「中國軍事威脅」，粗暴干涉中國內政，製造地區局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。

針對涉台問題，吳謙表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。兩岸同胞都不會忘記，日本曾以侵略戰爭手段強行攫取台灣，殖民統治罪行罄竹難書，對中國人民負有難以推卸的歷史罪責。日方利用白皮書插手台灣問題，嚴重違反國際關係基本準則，違背日方在臺灣問題上向中方作出的嚴肅承諾，損害中日關係政治基礎，加劇台海地區局勢緊張，是完全錯誤和非常危險的。