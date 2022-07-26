特生中心與國立海洋科技博物館舉辦「海有個鳥地方—台灣北部濱海鳥類特展」，展期即日起到11月20日止，歡迎暑期闔家前往了解鳥類生態。

農委會特有生物研究保育中心今天發布新聞指出，展出地點在基隆市八斗子的海科館，交通便利，歡迎民眾暑期闔家前往。

特生中心說，特生中心長年致力於建置全國性野生鳥類自然史基礎資料，已典藏的鳥類標本總數達2萬8000件以上，包括毛皮標本、鳥巢及鳥蛋標本，並應用在本土鳥類的生物學或生態學的研究及保育上。

特生中心並說，上述為數可觀的標本除供學術研究，也主動提供相關單位作為教育展示之用，目前利用典藏的標本，已協助全國10個單位規劃不同主題的鳥類生態特展，內容豐富而生動，往往讓參觀者嘆為觀止，而「海有個鳥地方」是目前最大規模的一次特展。

特生中心進一步說明，展覽透過栩栩如生的展示標本呈現台灣北部濱海鳥類的物種組成、棲地分布與生態習性，可近距離觀察各種鳥類的形態特徵，比較各鳥種的體型差異，感受鳥類多樣性的視覺衝擊。

特生中心重申，也可提供生態藝術創作者在特展期間實地描繪各種鳥類細部特徵，蒐集創作題材。除了珍貴的鳥類標本展示，展區內還有木雕鳥、紙浮雕、立體鳥等多元創作，都是國內知名生態藝術家的精選作品。（編輯：管中維）1110726