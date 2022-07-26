別以為體味重只和衛生習慣相關，中醫師鄒瑋倫分析，「太養生」常吃含硫化物的九層塔、洋蔥、大蒜、韭菜等蔬菜，也是容易造成口味、體味重的主因，吃多了這些「硫化物」，易讓身體產生俗稱的「老人味」。想要避免老人臭，就要少吃含硫化物的蔬菜，也不吃重口味食物，更要正確排汗或泡澡。

她提供下列調理對策：

◆讓自己代謝變好，要正確排汗。可以訓練自己微微出汗的運動，而非從事打籃球般大汗淋漓的運動。

◆想要微微出汗，也可運用三溫暖、岩盤浴，或「半身泡澡法」，以略低於或等於體溫，以36～37℃的溫水泡澡約40分鐘，會自發性微微出汗遍布全身，再由身體吸收。

◆對抗老人臭，還可以吃更多香的東西，例如把花入菜，可取玫瑰花、茉莉花、桂花各5克，裝入茶包袋中，加適量蜂蜜一起泡茶飲用；蜂蜜也有抗衰老的效果。

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