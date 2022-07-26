民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌表示，推出社會住宅、營養午餐免費政見是要鼓勵年輕人多生孩子，要對年輕人友善。（陳淑芬攝）

台中郵局推出「情滿人間，愛無距『梨』－嘗鮮，挺農，做公益」活動，並捐助台中育嬰院。（陳淑芬攝）

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天參加水梨銷售會時表示，要鼓勵年輕人多生孩子，政府就要有整套措施，他要推4年8千戶社會住宅動工、營養午餐免費，就是要幫年輕人減少經濟壓力，讓他們敢生孩子，因為政府可協助他們養孩子，城市要對年輕人友善。

台中郵局與財團法人台灣郵政協會協助農民行銷農特產品今年邁入第九年，與東勢農會、新社農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出「情滿人間，愛無距『梨』－嘗鮮，挺農，做公益」活動，自7月27日起至9月2日透過「i郵購」網購平台訂購及郵局快捷服務，可將新鮮水梨送到全台消費者手中，今天舉辦活動記者會及捐助台中育嬰院儀式，蔡其昌及立委黃國書、莊競臣等人與會。

蔡其昌受訪時表示，台中人口從282萬人衰退249萬人， 是城市的人口開始移出去，表示城市不再像過去一樣好。他強調，要鼓勵年輕人多生孩子，政府就要有整套措施，協助年輕人住在這個城市。

蔡其昌說，他提出4年8千戶社會住宅動工、營養午餐免費等政見，就是要減輕年輕人的經濟壓力、由政府協助他們養孩子，讓他們敢生孩子。他強調，城市要對年輕人友善、宜居，社會住宅及營養午餐的免費都是重要的架構思維。

蔡其昌說，台中市國中小營養午餐免費，大概要花20億經費，他強調，經過精算後，是做得到的。他在中央維持很好的夥伴關係，是一個整合者 ，大型建設預算可以獲得中央更多挹注，市府預算編列就有更多調整空間。