台中市潭子「林九牧公祠」距今已133年，將進行修復再利用計畫。（陳淑娥攝）

台中市潭子「林九牧公祠」將進行修復再利用計畫，立委楊瓊瓔服務處等前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市潭子「林九牧公祠」距今已133年，為傳統合院格局，具典型客家建築特色，除雙邊護龍內部有些柱樑損壞外，外貌完整無缺，保存尚稱完整，去年底登錄為市定古蹟。立委楊瓊瓔服務處26日現勘古厝，協助爭取文化部核定180萬元補助調查研究暨修復再利用計畫，呼籲文化部文資局、台中市文化局加緊腳步進行修復。

林九牧公祠主委林銘達指出，公祠外大門上雕刻「長林遺蔭」，殿內有「德垂後裔」橫匾一塊，代表林九牧公祠成立的動機及精神。林鼎實業公司董事長林欽榮說，公祠擁有不少產業，經過委員會同意租用或賣掉後所賺的錢，利用每年兩次聚會的時間發放給持有人，可以感覺到前人的苦心，享受到祖先福澤是林家子孫的殊榮，「承先啟後」也是一致努力的目標。

林九牧公祠除了雙邊護龍內部有些柱樑損壞外，外貌完整無缺，保存尚稱完整。文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創表示，林九牧公祠為傳統合院格局，具典型客家建築特色，奉祀林氏開閩始祖林祿公、潭子摘星山莊林其中及神岡大夫第林振芳牌位，為潭子、豐原及神岡地區林氏子孫祭祖祠堂，與地方發展淵源深遠。

台中市文化資產處科長羅尉慈強調，林氏後代管委會的態度積極提報為古蹟，經審議很快於去年11月24日指定為市定古蹟。後續再由立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助下，向文化部文資局申請「台中市市定古蹟林九牧公祠調查研究暨修復再利用計畫」，文化部同意核定計畫總經費180萬，補助金額為108萬元（60％），地方政府配合款72萬元（40 ％）。

賴朝國要求市府文資處，除了現場了解古厝的狀況，並且也要求文化局與文化部共同合作，儘速修復古厝，強調維護古蹟是一條很漫長的路，不能只做半套，列為市定古蹟後要協助林宅積極修復，不能讓具歷史價值的珍寶空有古蹟美名，一般市民卻無法了解其珍貴之處。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說明，林九牧公祠是潭子重要文化資產，希望文化部文資局、台中市文化局加緊腳步，協助妥善規劃後續修復再利用計畫，讓林宅歷史意義傳承下去，也期盼台中市古蹟與文化資產，能在中央與地方協力下獲得更好保存與修復。