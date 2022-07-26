美國持續升息、通膨問題日益嚴峻，影響美國房地產及修繕市場需求，鑽全、巨庭及錩泰電動工具三雄都面臨美國主要客戶庫存水位增加，下單趨緩保守，致使鑽全、錩泰6月營收出現衰退。錩泰年初樂觀預期，今年營收成長，目前也對下半年營運展望轉趨保守。

美國Fed持續升息，加上美國6月消費者物價指數（CPI）年增9.1％，超越5月8.6％及華爾街預期的8.8％，創1981年11月以來的最高通膨率。業者表示，美國房地產及修繕市場需求不如預期，終端消費力下降，主要客戶還在去化庫存，下單速度趨緩，反映在6月營收上，就出現增減互見。

錩泰圓鋸機及桌上工具機等電動工具主力產品，外銷美國市場為主，錩泰6月合併營收2.16億元，年減51.01％；上半年合併營收26.04億元，年減3.04％。錩泰表示，6月及上半年營收衰退主因是受COVID-19持續影響，全球供應鏈受阻，國際情勢而導致物價原料運費持續大漲，引發嚴重通膨，降低消費者購買力，客戶大幅減少訂單。

巨庭生產的圓鋸機及自動鉋木機等產品，美國市場是最大市場，6月合併營收2.73億元，年成長22.31％；上半年合併營收15.60億元，年增幅15.16％。巨庭主管表示，巨庭目前在手訂單雖長達半年以上，但客戶從第二季起，下單速度已經變慢，去年下單尚未交貨，客戶也會調整訂單或取消部分訂單，目前7、8月銷售不太會受影響。

鑽全生產氣動釘槍、車用工具及自行車鋁鎂前叉壓鑄零件等產品，6月合併營收3.36億元、年減19.66％；上半年合併營收23.01億元，年減0.40％。鑽全表示，自行車客戶需求熱絡，持續下單，鑽全自行車鋁鎂前叉壓鑄零件產能滿載，車用工具訂單平穩，建築用氣動釘槍需求則有放緩的跡象。