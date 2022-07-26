民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲案續燒，而他其中一份被攻擊抄襲的碩士論文來自台大國發所，系所論文品質與教學遭質疑日趨浮濫。教團認為，國立大學也有學店化危機，值得重視、檢討與改善，尤其經費來自納稅人，指導教授更應對畢論嚴格把關，不容成為政商人士或名流洗學歷、敗壞學術的溫床。

林智堅被爆出論文抄襲後，台大國發所也成為各界關注的目標，其中該所碩士論文題材可說是包山包海，查閱官網發現，在職專班有學生分析口罩地圖與好食券，還有碩士論文直接以〈立法院第九屆議事轉播之研究〉為題，另外還有討論〈攤販創業動機對經營績效影響〉；一般生碩士班部分則有〈台日高中男子籃球體制之比較〉、〈女性健美選手的身體意象與認同〉、〈男性彩妝師升遷的玻璃手扶梯〉等題目，完全看不出與國家發展或政策關係何在。

私校工會理事長尤榮輝表示，台大國發所揭櫫的教育目標是「藉由國家發展之理論與實務，開展政治、法律、經濟、社會、中國大陸研究與兩岸關係等領域之整合研究，並培育相關社會科學人才」，格局及視野可謂遠大與崇高，符合社會對全國最高學府的期待，但碩論卻出現〈台日高中男子籃球體制之比較〉、〈女性健美選手的身體意象與認同〉與〈男性彩妝師升遷的玻璃手扶梯〉等主題，似太過偏離系所專業，不免讓外界質疑台大國發所表裡不一，有掛羊頭賣狗肉之嫌。

尤榮輝認為，大學享有自治權及學術自由，但學位授予涉公權力行使，系所指導教授更應謹慎指導論文，不能放任學生論文有偏離系所專業、抄襲或代寫情形，尤其國立大學經費來自納稅人，指導教授更應對畢論嚴格把關，不容成為政商人士或名流洗學歷、敗壞學術的溫床。

尤榮輝提到，108年中州科大機械所碩論嚴重偏離系所專業遭教育部命令停招，接續中山大學大陸研究所、台灣藝術大學圖文傳播藝術碩專班都爆出論文爭議，如今歪風甚至吹向台灣大學，可見碩論問題應不是個案爭議，不僅存在於私立大學，國立大學也有學店化危機，值得重視、檢討與改善。