中天綜合台《同學來了》今（26日）晚9點播出「我的手足自帶光芒好耀眼！乾安捏？他比我更適合演藝圈？」

節目來賓邀請到林萱瑜及林欣，而林萱瑜上節目表示，對於自己被封為「新生代八點檔女神」感到很意外，因為媽媽從小就將多才多藝的妹妹當作明星來培養：「我妹叫林欣，我媽從小對她的期望就是『林欣、林欣，可不可以當明星』？」但林萱瑜認為妹妹害羞的個性並不適合進入演藝圈，張立東更笑虧：「這個名字其實取得不太好，像賺一些『零星的通告』。」林欣則表示自己沒有明星夢，因為藝人時刻備受關注的工作形態讓她備感壓力：「像我們出去拜拜，廟裡就會有人廣播林萱瑜『駕到』！她就會變成人形立牌跟大家拍照，這樣的工作性質我覺得我沒辦法。」

性格迥異的兩姊妹，時常在社群平台分享出遊照，這讓阿Ken很好奇兩人是否會常起爭執？林欣則爆料林萱瑜從小就愛欺負她：「從小家裡就比較偏心我，因為我很瘦小，我坐娃娃車時，她就把我推到田裡去。」面對這爆料，林萱瑜也不否認，還補充說：「其實是原本家裡太寵我，有了她之後，怕她覺得大家偏心，就會好像對她很好，但她就因為這樣心機很重，無時無刻壓著我說『妳如果不怎樣，我就要跟爸爸說』！」而林萱瑜還表示為了「教育」妹妹，不僅曾把她堆去撞仙人掌，還拿電蚊拍電過她，誇張行徑，讓全場來賓嚇喊：「以為在看宮鬥劇！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。