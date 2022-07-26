「小時候，茶場就是我們的遊樂場，製茶的道具也是我們的玩具。」作為嘉義梅山的茶農之女，漫畫家張季雅的《異人茶跡》細數了台灣烏龍茶的歷史，這部長達10年的漫畫創作，也在近日迎來尾聲。

《異人茶跡》由張季雅、CCC創作集與蓋亞文化合作，自150年前英國貿易商約翰．陶德與李春生兩位主角來台，將台灣烏龍茶銷往世界的旅程，看台灣烏龍茶如何一步步開創傳奇，也透過嚴謹的歷史考證，呈現當年買辦、洋行、茶農等產業間的關係。此作品也已陸續翻譯成日文、泰文版，未來也將發行衍生桌遊。

張季雅表示：「我是非常膽小的人，知道要把這部漫畫帶到更廣的地方去，需要借助很多人的力量。從小，我就很怕麻煩人家、不太敢拜託大家事情，但後來才發現，很多事情不是我一個人可以做到的，沒有大家的幫忙，沒辦法走到更遠的地方去。」更表示10年來靠著很多人幫忙，「接下來就拜託大家了」。

在創作之初，張季雅也曾問自己，已經被記載的歷史，為什麼還要改編為故事？在最終篇的後記裡，她回答：「我不是要重演歷史，而是要用漫畫將人物的魅力展現出來。我想讓大家聚焦在陶德無論如何都不會放棄嘗試的樣子，還有洋行大家族的感情」。

即便是茶農之女，張季雅在創作《異人茶跡》而取材時，仍感覺自己對茶的所知不足，便一頭栽進了台灣烏龍茶的世界，透過史料考證，也不禁想像陶德與李春生的互動與生活，「明明在歷史上，兩個人看起來性格差異這麼大，為什麼會一起合作？為什麼會一起推出烏龍茶且外銷到國際？」其中的故事，正是張季雅認為漫畫的趣味之處。

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫表示：「漫畫最重要的是好看的故事，《異人茶跡》做到了這一點。」這套系列漫畫讓陶德與李春生不再只是歷史課本上的幾段描述，而是活靈活現，擁有喜怒哀樂的人物。且很多中小學生因為這套漫畫喜歡上這段歷史，而主角間彼此的扶持羈絆與不願放棄、洋行大家族的融合與積極，更是漫畫想傳遞出的重要職人精神。