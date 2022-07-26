李佳薇相隔4年推出全新專輯《痛快》。（黑籟音樂提供）

李佳薇相隔4年推出全新專輯《痛快》。（黑籟音樂提供）

李佳薇相隔4年推出全新專輯《痛快》，今（26日）數位上架邀媒體見面分享喜悅，來台打拚10年的她活動上再和大家分享另一個好消息，就是上個月終於買了新房子，李佳薇開心地說：「買在台北市松山區，40年老房子、30幾坪，預計明年完成裝潢後再搬進去。」未來裝潢最在意的是隔音設備，希望可以毫無壓力在家練唱，透露新房總價近3000萬，已付2成頭期款。

她與男友交往4年感情穩定，買房後下一步打算何時結婚？李佳薇笑回順其自然，「因為我先前凍了17顆卵，所以不急啦」；她這次在新專輯中詞曲創作主打歌〈追心者〉，全受到妹妹李佳歡影響，「我妹影響我而創作，很會寫歌的她引我進門，這首歌主要是希望能跟隨自己的心去做事情，不要人家說什麼就做什麼，想將這首歌送給妹妹，告訴她家人就是她的後盾」。

李佳歡上個月確診時她超級擔心，在家裡不時敲門確認妹妹有沒有動靜，想起10年前妹妹曾因染H1N1一度命危，李佳薇說：「10年前我來台灣比完賽得冠軍，回去大馬過年時所有人的焦點都在我身上，沒有特別關心妹妹，有一天妹妹突然血壓很低，心跳一度停止命危送醫，診斷後才知道她染H1N1，我超內疚許願一輩子不吃牛肉希望妹妹平安」，所幸妹妹平安度過危機；如今李佳歡康復後有後遺症嗎？她幽默開玩笑稱妹妹的後遺症是腦子受損變ㄎㄧㄤ。

李佳薇在新專輯《痛快》中，把自我的「淋漓盡致」分享給等待4年的歌迷朋友，用歌聲放大喜怒哀樂的能量歌姬，主打歌〈那一瞬間〉 MV邀來柳廣輝導演執導，由2位新人女演員演出，細膩刻畫出人與人之間微妙的情感流動，繼電影《刻在你心底的名字》後，〈那一瞬間〉將從歌聲到影像，再見證一段動人深刻卻遺憾的故事。