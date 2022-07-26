苗栗今天確診分布圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天26日新增新冠肺炎本土確診725例，其中男性338人、女性387人，年齡分布1歲以下至95歲，分析內容如附圖。自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬9771人，人口占比確診率達16.77％。

衛生局長張蕊仙表示，中央考量目前65歲以上長者疫苗覆蓋率第一劑已達9成，因此長者接種新冠疫苗提供500元衛教品政策，將只實施到7月31日為止不再延長，距離31日只剩6天，因此請符合資格的長者盡快前往縣內71家合約院所接種。

目前新冠疫苗供應充足，苗栗縣65到74歲長者第4劑新冠疫苗戶籍人口疫苗施打率23.5％(全國平均27.9％)；75歲以上則為20.2％(全國平均25.4％)，長者接種疫苗仍低於全國比例。

縣長徐耀昌表示，未完成接種疫苗的長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高，請尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑的民眾，儘速完成接種，以獲得保護力。