國際扶輪社3490地區與3522地區及台北滬尾扶輪社26日合作捐贈一具遙控救生圈及四輪驅動幫浦消防車給基隆市消防局，提升消防戰力。（基隆市消防局提供／張志康基隆報導）

基隆市消防局26日上午舉行遙控救生圈及幫浦消防車的捐贈儀式，基隆市消防局長陳龍輝表示，這些器材都是消防局原本打算編列預算採購的重要設備，感謝國際扶輪3490地區與國際扶輪3522地區及台北滬尾扶輪社的捐贈，這批共計310萬元的設備，將大幅提升消防戰力。

基隆市消防局表示，26日台北滬尾扶輪社捐贈的遙控救生圈可雙向行駛、垂直翻轉，空機快速救援的速度達每秒6公尺、載人救援時最快每秒2公尺，搭配高精密度GPS，失聯自返航零失誤，LED螢幕顯示介面，防水易操控等特點，原本消防局便有意編列預算採購。這套設備對於在開放水域拯救落水民眾，非常有效。

另外，由國際扶輪3490地區捐贈之四輪驅動幫浦消防車上配搭移動式消防幫浦，該幫浦重量輕、體積小，可一人搬動，且結合高壓細水霧系統，該系統可電動或手動驅動，且有水霧、水柱及泡沫三種模式可切換。

這套設備強大的動力使微小的細水霧救災效能巨大化，滅火效能極高，在極高的壓力下使用最少量的水和最有效的霧化噴射來實現高滅火能力，非常適用於基隆市狹小巷道災害搶救，機動性能較佳、能快速穿梭巷弄抵達救災現場，增加消防戰力。

陳龍輝表示，政府預算有限，民間力量無窮，長期以來國際扶輪社3490地區、3522地區及台北滬尾扶輪社向來秉持取之於社會、用之於社會精神，拋磚引玉，以實際行動回饋社會，仍在疫情期間鼎力支持基隆市消防局，增添消防救災戰力，讓民眾生命財產安全更有保障。