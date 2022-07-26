勞動部原本要求移工入境前應完整施打疫苗並投保醫療保單，開放移工入境至今後僅發生少數確診個案且均為輕症或無症狀，確診後也都在加強版集中檢疫所或防疫旅館進行隔離，實務上已無強制雇主購買保險必要。為減輕雇主負擔及簡化手續，勞動部宣布，即日起取消雇主應為入境移工購買醫療保險規定、每名移工約可省1200元保費。

統計自2021年12月1日至今年7月25日止，入境移工總計8萬574人，勞動部表示，取消規定後，雇主仍應於移工入境前，先至勞動部入出國移工機場關懷服務網登錄，檢附登機前2日內 PCR 報告、入境後檢疫地點入住證明及其他相關文件，申請入境並由勞動部安排接機服務，以確保入境流程，落實防疫規範。

勞動部補充，如果在今天前，雇主已經購買 COVID-19 醫療保險且已經入境的移工，於保險期間內，保單仍然有效；至於已繳交保費但還沒有入境的移工，雇主如想退保或解約，可依保單規定辦理或洽保險公司詢問。