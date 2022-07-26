花蓮一名95歲曾姓老翁駕車行經鳳林鎮，準備橫越台9線道路，前往路口加油站，卻不慎與南下車輛發生碰撞，當場翻車，且右側前後車門嚴重凹陷，人一度受困在內。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

「阿公一直很想從車子裡面爬出來」花蓮一名95歲曾姓老翁駕車行經鳳林鎮，準備橫越台9線道路，前往路口加油站，卻不慎與南下車輛發生碰撞，撞擊力道猛烈，曾翁當場翻車，一度因車門變形受困車內，經消防隊前往救援，才順利脫困，所幸雙方駕駛送醫均無大礙，至於肇事原因，仍待警方釐清。

曾翁今天一早7時許駕車行經鳳林鎮台9線，並準備從222.9公里處北上車車道側的閃紅燈路口，左轉橫越道路到南下車道的加油站加油，怎料該車道的吳姓駕駛因綠燈直行，疑見曾翁車輛切進車道，反應不及而不慎撞上。

由於撞擊力道太過猛烈，吳男轎車車頭左側直接被撞毀，曾翁車輛則是當場翻車，右側前後車門嚴重凹陷，人一度受困在內，民眾見狀趕緊撥打119請求救援，另有民眾則是將現場畫面PO在臉書社團，指出「阿公一直很想從車子裡面爬出來」，祈求曾翁平安，並提醒用路人行經該路段時多加留意。

消防局獲報即派救護車、器材車趕往現場，經消防人員將車窗擊破後，將受困車內的曾翁救出，評估他與吳姓駕駛的傷勢，發現2人頭、胸部均多處擦挫傷，經救護車送往台北榮總鳳林分院急救後，2人均無大礙。

警方初步調查，2名駕駛均有合格駕照、無酒駕情事，已依規定完成現場測繪照相，至於事故發生原因，仍待專業鑒驗單位分析鑑定，以釐清肇責。