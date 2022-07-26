女星郭碧婷在6月產下二胎後都待在台灣坐月子，而她的老公向佐，近日卻傳出趁著她不在偷帶女子回到北京的住所過夜，引發大眾怒火，雖媽媽向太（陳嵐）及郭碧婷的爸爸都跳出來為向佐澄清，網路上仍炒得沸沸揚揚。今（26）日大陸八卦媒體再度爆料「向佐在婚後出軌N次」還曬出疑似他與一名皮膚白皙的辣妹視訊的截圖畫面，再度引爆話題。

根據大陸媒體《網易娛樂》的報導，有一名網友日前在微博上PO文表示「向佐出軌之第N彈，因為已經數不清是第幾次了」，接著曬出一名女子與閨密聊天的對話截圖，內容中提到女子的閨密是向佐之前的女友，而去年8月向佐來上海時曾主動聯繫了她的閨密，希望兩人能秘密約會，而她的閨密則表示「他來上海了…..不過我不想去了，他結婚又有小孩了，以前的就讓他過去吧」似乎不想再與向佐有所瓜葛

向佐遭爆婚內出軌N次。（圖／微博）

另外，網友還PO出該名女子與向佐視訊時的截圖，照片中只見向佐穿著一件白T，而對話的女子疑似上半身全裸，大方露出性感的事業線，躺在床上與向佐開心聊天。而網友還硬起來表示「再刪我貼文的話，我可能得人肉曝光一下向佐小弟弟的那些出軌女了呀」，甚至兩度標註向佐的帳號，希望獲得回應，但向佐到目前為止仍繼續神隱，人在台灣坐月子的郭碧婷也沒有出面說明。

對此，有網友直接私訊向太求證，向太則回應「假的，我找律師去起訴」，直接否認向佐出軌。