精英(2331)今宣布推出新一代的迷你電腦LIVA One H610-全方位效能的迷你電腦,專為工作站等級、零售商店POS系統、數位看板、Thin Client及AI應用量身打造。

精英獲臺灣指數公司納入「中小型A級動能50指數」最新成分股。第一季獲利為1.77億元,EPS為0.32元;上半年營收為182.25億元,年增30%。

LIVA One H610搭配Intel最新第十二代Pentium Gold, Celeron, Core i3、i5、i7處理器,超強心臟,進一步提升運算處理效能,配備M.2 SSD介面,最高達64 GB記憶體,滿足您多方連接需求,最高支援三種顯示介面輸出,播放品質達到4K解析度高水準,其可擴展和多樣化的可能性,適合公司辦公室、行業應用、個人工作室、等全方位場景,同時也可選擇支援TPM 2.0(Trusted Platform Module)的版本,專為企業用戶設計,牢固的防護商業機密文件,特別適合中小型企業(SMB),通過提供硬體等級的保護來抵禦惡意軟體和網路攻擊,保護您的電腦安全,讓迷你電腦顛覆您的想像!

LIVA One H610散熱功率最高可達65W,能更順暢地處理大量運算工作,搭配高達64GB DDR4 2666MHz記憶體,擁有高速快感的運算速度,讓工作變得更有效率,除此之外,LIVA One H610支援 M.2 NVMe 高速SSD,提供更高頻寬和更低延遲。整體最高速度比 SATA III 6Gb/s 快5倍,LIVA One H610使用雙重內儲空間設計,除內建2.5吋SATA HDD,也可外接M.2 2280 SSD支援SATA及 PCIe介面,採用簡單的手轉螺絲快拆設計,不需要螺絲起子,方便消費者能輕鬆地改裝或擴充記憶體,擁有超大儲存容量。