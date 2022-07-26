戰遊網 (Wargaming.net) 旗下家用主機遊戲《戰艦世界：傳奇》（World of Warships Legends）今天正式宣布將於8月12日正式滿三歲。屆時將釋出4.5版本更新和推出一系列周年慶活動歡慶三周年，包括全新《蒼藍鋼鐵戰艦》合作內容、周年紀念禮物和豐富的遊戲內獎勵。另外，周年慶正式登場前，14艘全新VIII階戰艦和L’Ambassadeur活動也將於7月25日隆重登場。

8 月 12 日是《戰艦世界：傳奇》的三歲生日。為歡慶周年慶，《戰艦世界：傳奇》團隊推出了全新《蒼藍鋼鐵戰艦》合作內容和周年慶限定戰役活動。藉由參加此系列活動，玩家在獲得首勝後，不僅能獲得比以往還要豐富的獎金，還能獲得特殊的周年紀念禮物。

另外，兩個全新活動也將伴隨三周年強勢登場，一個是連貫去年活動的周年慶慶祝活動，另一個則是以法國傳奇巡洋艦Colbert為主題的活動。

最後，14艘全新VIII階戰艦中將有12 艘歸屬於科技樹中，分別來自美國、日本、德國和蘇聯四個國家。12艘VIII階戰艦將涵蓋除航空母艦以外的所有類別，亮點包括美國主力艦Maine、德國巡洋艦Roon和日本驅逐艦 Yugumo。另一方面，玩家只要完成為期五週的 L'Ambassadeur 活動，將有機會獲得VIII 階的法國主力艦Republique作為活動獎勵 。