吳青峰在美術館拍攝〈戀人絮語〉MV。（環球音樂提供）

吳青峰推出個人全詞曲創作〈戀人絮語〉。（環球音樂提供）

吳青峰在美術館拍攝〈戀人絮語〉MV。（環球音樂提供）

吳青峰日前一週內發行二首國際共創單曲以及一張全新EP，被網友盛讚為樂壇勞動楷模，沒想到剛過一個週末就宣布全新創作〈戀人絮語〉即將於7／29數位上線，而MV也已拍攝完成，新歌還邀請到金馬影后林嘉欣以法文口白在歌曲中獻聲。

吳青峰新歌〈戀人絮語〉，歌名與法國文學家羅蘭巴特名著同名，是吳青峰暌違3年的個人全詞曲創作作品，寫歌過程中吳青峰腦海不斷出現法國名著《小王子》的經典對白，卻不確定能否有機會在歌曲中呈現，後來想到林嘉欣不只會英文也會法文，才親自邀請她獻聲，沒想到林嘉欣爽快答應，還慎重地於百忙之中練習法文口白。歌曲完成後，吳青峰才發現原來林嘉欣早在2010年就曾拍攝過電影〈戀人絮語〉，讓他直呼：「這就是命運的安排，好喜歡這種巧合。」

導演特別選在美術館來拍攝MV，傳遞出歌曲的音樂與藝術性。拍攝當日，吳青峰配合鏡頭從1樓快步走到5樓，還必須運用核心撐住身體，營造出與花朵飄散空中的定格畫面。導演把美術館佈置得像花園一樣，還請吳青峰表演一邊說話一邊吃花、吐花的畫面，讓他哭笑不得地問：「導演是嫌我話多，想拿花堵住我的嘴嗎？」為了展現出MV的藝術風格，〈戀人絮語〉MV也特別選在美術館首映，於7／29本週五晚間19：00在臺北市立美術館白色外牆投影首播，為吳青峰的創作揭開一場音樂與藝術盛大跨界首映。而吳青峰也將四首國際共創以《牧神的午後》數位EP形式集結推出。