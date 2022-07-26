全國教育局處長會議今在高雄舉行，教育部長潘文忠在開幕致詞時表示，過去兩年多面臨疫情，每個時刻都是挑戰，在中央和地方合作下，得以停課不停學；而遠距教學不應只是在疫情期間使用，而應成為校園的日常，新學年將努力改善線上教學及充實數位內容。

過去兩年多因為新冠肺炎疫情，導致全國教育局處長會議無法舉行，今年是疫情發生後第一次舉行實體全國教育局處長會議，主題是「數位學習、安全教育、偏鄉廚房」的政策規畫與實踐經驗。

潘文忠表示，疫情兩年多來，教育部和各縣市教育局處長主要是透過線上會議來溝通，以針對疫情需要的相關防疫資源相互支援，在中央和地方充分合作下，讓學生得以停課不停學。而疫情持續2、3年，對國中或高中生尤其辛苦，他們可能還未看清楚同學的真面目，就要唱驪歌畢業了。

潘文忠說，在疫情期間，也是台灣國教面臨重大改變的時刻，譬如108課綱的實施學校運動場、風雨求場及老舊校舍的改善，加上班班有冷氣及生生用平板等政策的陸續上路，教育推動並未中斷。

潘文忠說，生生用平板政策，希望9月開學時可以到位。而過去因為防疫而實施遠距教學，但事實上，遠距教學應該成為校園日常，學校也應該多用科技來輔助教學。而改善線上教學及充時數位內容，是新學期的努力目標。