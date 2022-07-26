【愛傳媒呂自揚專欄】跨代作家受煎熬，堅持本土不動搖；寫作一生苦天譴，一部史綱領風騷。——〈葉石濤速寫〉

《台灣男子葉石濤》的紀錄影片已上演。葉老兒子葉松齡也有傳資訊給我，可惜還未有機會去看。看到多篇報導，江明樹在臉書大力推薦，談最多。

葉石濤獲成功大學頒發榮譽文學博士時，有邀請對台灣歷史文化有相當研究和關懷的曆史學者杜正勝院士致詞，應有相當的學術代表性。江明樹列出影片訪問很多人，未看到杜正勝院士的名字。

多年前，我寫了一首速寫葉石濤一生文學功業的詩。葉石濤是在日本時代受日本教育，說日語，以日文寫作。二次大戰後重新學華語和以華文寫作，跨越兩代的作家。

葉石濤是以寫小說評論和推動本土文學知名文壇。他也寫小說和散文，也從日文翻譯許多著作，是著作等身的臺灣作家。堅持本土文學，主張「沒有土地，那有文學？」並自嘲「文學是上帝給特定人物降下的天譴吧！」所著《臺灣文學史綱》，是本土所撰第一部臺灣文學史，也是葉石濤臺灣文學理論的代表作。

文學本是多元的，無國界的。古今世界的偉大作品，可說都是作家的本土文學。

作家寫土地，寫本土鄉土，以熱烘烘的愛心，寫他所生活的土地、社會與人民的苦樂悲歡，寫歷史，想展望，本是人性，是最有價值文學的天經地義，也是作家從事寫作的天經地義與高貴天性。

中國古《詩經》的精華《國風》，那一首不是當時各國各地的本土文學？李白、杜甫、蘇東坡流傳千古的好詩文，那一篇不是他所生活經歷的本土文學？日本俳聖松尾芭蕉的經典名著《奧之細道》，那一篇行吟遊記，那一首俳句詩不是本土文學？那些諾貝爾文學獎的作家，有人不寫他的本土文學？作家寫本土，當然也可跨越國界，寫兩國、三國，寫世界、寫地球。

寫本土文學，本來就是作家寫作的天經地義，也是作家創作自由的基本人權，何用人推動？這是因為戰後台灣作家的本土寫實寫作，飽受打壓排擠，困難發表和發揮。

葉石濤的一生，卻是以推動台灣本土文學而著功績，享大名，受尊重，成就一生最大的文學功業。

這種現象，一方面顯示政治社會的不正常，和臺灣文學的遭受壓迫與困厄；一方面也是對打壓本土文學者之背叛文學，違逆人性，和戕害自由人權的最大諷刺與譴責。

以現代四句短詩，速寫葉石濤一生文學生涯與台灣文學史上的文學功業。

作者為作家

照片來源：作者提供。

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