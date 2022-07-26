彰化縣政府為擺脫全台企業僱用薪資最低的縣市，去年就祭出企業加薪、縣府加碼的政策，只要企業受僱薪資達2萬7000元以上，由縣府加碼，按月發給1500元，最高發給6個月。（吳建輝攝）

縣內企業在王惠美縣長號召下，共有百家企業響應「彰化縣ESG薪好企業活動計畫」，包括全台最大的大廠金豐機械、台灣柏釧、三越紡織、台灣特品化學等企業響應，加薪漲幅都是5％以上。（吳建輝攝）

彰化縣政府為擺脫全台企業僱用薪資最低的縣市，去年就祭出企業加薪、縣府加碼的政策，只要企業受僱薪資達2萬7000元以上，由縣府加碼，按月發給1500元，最高發給6個月，今縣府再度宣布，擺脫低薪從縣府做起，自今年6月起將領航調升府內員工最低薪資至2萬7000元，希望帶動企業響應，共同為員工加薪。

彰化縣政府為了讓縣民「留鄉」、「返鄉」就業，縣府帶頭加薪，自今年6月起調升縣府員工最低薪資，彰化縣長王惠美表示，希望能拋磚引玉，吸引企業為員工加薪，把利潤分給辛苦打拼的員工，打造彰化薪好環境。

王惠美表示，過去彰化被譽為在低薪的縣市，去年縣府就編列千萬預算，只要110年度應屆畢業生，到企業上班月薪達2萬7000元以上，並連續受僱滿月後，就能獲縣府每月1500元的加碼金，最高可領到9000元，而日前的調查報導中，彰化也已經正式擺脫最低薪縣市。

王惠美說，彰化市中小企業原鄉，有很多隱形冠軍，也感謝企業相挺共同加薪，特別是在這個通貨膨脹嚴重的環境下，不管是基層勞工或企業都相當辛苦，也感謝他們願意加薪，也希望彰化的企業都能立足彰化、放眼天下，留住更多彰化子弟。

王惠美還說，除了企業響應加薪，縣府也積極留住人才，今年6月起將縣府內員工最低薪資由2萬5250元，調升到2萬7000元，扮演領頭羊的角色帶領彰化擺脫低薪，另外縣府舉辦的徵才活動，廠商職缺月薪也都達到2萬7000元以上，鼓勵縣內企業高於基本薪資來聘僱求職民眾。

縣府勞工處指出，縣內企業在王惠美縣長號召下，共有百家企業響應「彰化縣ESG薪好企業活動計畫」，包括全台最大的大廠金豐機械、台灣柏釧、三越紡織、台灣特品化學等企業響應，加薪漲幅都是5％以上，希望未來能有更多企業加入，帶動彰化整體薪資，留住更多人才在彰化。