為推動安平港觀光與貿易發展，台南市政府與台灣港務公司成立平台共同合作開發、招商，吸引誠益自貿通運股份有限公司斥資3億元，投資興建安平港首座貨櫃集散站，單日最大可吞吐276個貨櫃，並提供24小時貨物裝櫃、裝船等一條龍服務，讓貨運業者、船公司都能節省更多的時間與成本。

台灣港務公司總經理陳劭良表示，安平港首座貨櫃集散站的櫃場佔地面積為2.5公頃，場區內不僅具有現代化1500坪自貿物流倉庫，以及2棟各300坪的一般自貿倉庫，櫃場內設有2百餘座冷凍貨櫃儲位及超過百座的一般貨櫃儲放區，期能整合海運船務、裝卸、倉儲、運輸等貨櫃物流服務串聯，使安平港整體商港服務再升級。

誠益自貿通運特助王駿為表示，遠洋貨櫃過去都在高雄港報關、結關，再經過4、5天的裝船時間；台南安平港有了貨櫃集散站後，能提供預先報關服務，在地業者還能有4、5天的裝櫃緩衝期，有效提升作業的便利性。

另外，船公司靠岸裝櫃需要每天支應高額租金，都希望能在最短的時間出港，台南貨櫃集散站不但有預報結關功能，還提供24小時裝櫃、裝船的一條龍服務，讓貨運業者、船公司都能節省更多的時間與成本。

王駿為表示，安平港貨櫃集散站的最大吞吐貨櫃量為276個，去年10月啟用至今，單月出口貨櫃數量平均約為100個，未來還有成長空間，公司看好長期發展，正評估擴增場區，提升服務效能。

台南市長黃偉哲表示，感謝誠益自貿通運股份有限公司斥資3億元投資興建貨櫃集散站，除豎立安平港貨櫃運輸新里程碑之外，未來可望為大台南地區、甚至雲嘉地區提供週邊產業貨櫃物流、集散服務，更有助於奠定未來開闢近洋固定航線之基礎，港市將持續緊密合作，朝水岸自貿港口雙目標穩健邁進，一同帶動臺南城市的經濟發展。

台南市經濟發展局局長陳凱凌指出，市府全力配合港務公司將安平港北觀光區域打造成親水遊憩港口，繼亞果遊艇集團投資開發國際遊艇城後，水岸複合觀光遊憩區也成功引進南仁湖企業破百億投資全臺規模最大濱海綜合度假城，有助於帶動本市親水遊憩產業發展。

安平港首座貨櫃集散站落成啟用後，可供散雜貨及貨櫃進出口、轉運作業、冷鏈物流、自由貿易港區業務等多元化服務，亦可使地方產業、內陸物流業者與港區倉儲作業進行雙向垂直整合，有效節省高雄-台南間之運輸成本，期在未來能分擔高雄港之海運負載，並使台南業者在近洋海運貨物運輸有更多元的選擇。(記者張雅雲/台南報導)