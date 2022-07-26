台灣社區感染源不明的本土BA.5威脅擴大！高雄造船廠爆出不明感染源BA.5社區傳播，今天又有4人確診，且都是船廠員工，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前感染源應該還是指向船廠邊境因接觸境外人士感染引起。

指揮中心昨天公布驗出一起本土不明BA.5社區群聚事件，南部一名在船廠工作的50多歲，因為「重複感染」而進行病毒基因定序，沒想到驗出為國內第二例的本土BA.5社區個案，回頭匡列家人及船廠職場接觸者又發現12人也陽性。

船廠群聚今天再度新增4名陽性個案，羅一鈞表示，高雄市政府針對船廠員工昨天進行第二次採檢，再度發現四名確診員工，其中2人是舊案，五月份就確診過，這次驗出Ct值分別為35、36，很可能只是確診還未超過三個月的舊案。

另外2名為未通報個案，Ct值同樣很高，分別為28.8、35也很難認定是否為這波疫情才被感染。

高雄造船廠群聚的感染源為何？羅一鈞表示，社區感染仍再進行，很難釐清，加上確診者的Ct值又偏高，個案是否為近期感染尚待釐清。不過他指出，船廠源頭的可能性高，研判是透過邊境作業接觸到染疫的境外個案。雖船員家中有小孩發病日比昨天公佈的個案早兩天，但疫調發現小孩發病前兩天都沒有出門，家中照顧者沒有確診。

至於船廠和家人的基因定序尚未出爐，因其Ct值都偏高，雖有找到幾個小於30的，但是定序還要多一點時間，有結果就會報告。

有專家說，BA.5 在台灣社區可能已經有一百多例？發言人莊人祥表示，過去重複感染者、重症個案以及境外移入同行者，家人驗出陽性比例都很低，顯現社區的BA.5的個案更低，可能不到百例 甚至低於百例都有可能，在社區中到開始上升都需要一段時間。