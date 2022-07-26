縣長楊文科（中）了解新豐國中海外青年英語服務營，希望透過這次英語互動，讓學子具備國際視野與跨國交流能力。（羅浚濱攝）

新竹縣爭取教育部推動「光電球場建置計畫」合作模式，有6所學校由廠商免費興建太陽能光電球場，縣長楊文科26日到新豐國中視察太陽能光電球場，並肯定該校致力提升學生英語及國際移動能力的成果。

教育局長楊郡表示，滿足學子運動需求，全力協助新豐鄉新豐國中、福龍國小、瑞興國小、新豐國小，竹北市博愛國小及橫山國中，爭取太陽能光電風雨球場暨光電屋頂招租案，獲體育署全力支持，新豐國中是由厚固能源公司得標。

新豐國中校長張明智說，球場位置從9時開始日曬到落日，日照長不太適合學生運動，建置風雨球場後，到了10時還是很舒適涼爽，讓學子不用在烈日下揮汗運動。

張明智並說，厚固能源公司免費建造太陽能光電風雨球場及光電屋頂，讓縣府節省了2400萬元經費，預計9月初與台電完成併聯發電，縣府獲得售電回饋比例分為光電球場6％及光電屋頂17％，預估年發電至少29萬度，讓縣庫每年增加回饋金收入約13萬元，回饋比例也是全縣最高。

楊文科肯定厚固能源公司興建太陽能光電風雨球場，讓學子可風雨無阻運動，更能為節能減碳盡份心力，共同為新竹縣創造更好的教育與學習環境，希望新豐國中在張明智校長的領導下，繼續完成各項提升學生競爭力的教學計畫，協助每位學生發光發熱。

新豐國中是全縣唯一申請2022海外青年英語服務營志工通過的國中，由5位來自美國大學的青年志工到新豐國中帶領學生進行為期2週的英語活動課程。

課程內容包含生活、旅遊、環境教育及中西文化風俗等主題，讓學生在生動活潑的全英學習環境中，提升英語學習動機及跨文化思維。楊文科希望透過這次英語互動，能讓孩子大聲說英語，讓新竹縣學子具備國際視野與跨國交流能力。