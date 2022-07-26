花蓮先期轉運站已於暑假起試營運。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮先期轉運站暑假開始試營運，整合國道客運、公路客運和市區客運等9家業者，共26條路線，提供轉運搭乘服務。縣府考量周邊交通動線、尖峰時段車流量加大，已於國民八街、國聯一路，設置交通號誌管控，確保行車及用路人的安全，之後視交通流量滾動檢討。

花蓮先期轉運站位於花蓮火車站前，共設置13個上下客月台，另有廁所、座椅、哺乳室、飲水機等公共設施、時刻表、動態班次資訊顯示、旅遊諮詢、旅運資訊播報廣播等客服務系統。已於暑假起試營運，各項設施已完備，業者也都陸續進駐。

不過，花蓮縣議會昨天召開臨時會，審計室提出報告110年度花蓮縣總決算審核，年度歲出預算實現率達8成，部分計畫執行落後，其中先其轉運站工程啟用落後1年5個月，應加以改善。

花蓮縣府表示，轉運站7月至9月試營運，縣府針對轉運站周圍路段詳加規劃，經與各單位辦理多次會勘，增加了各項交通設施改善，包括取消國聯三路及國聯四路公車專用格、國聯一路轉運站行人入口處規劃即停即離區及計程車格位、國民八街路段調整為轉運站客運出口專用，並於路口設置「禁止進入」牌面以提醒駕駛號誌路口管控。

縣府提醒民眾，花蓮轉運站內全區路面為客運業者行駛公車的專用月台區，汽機車皆不得駛入轉運站內；行人進入花蓮轉運站內，務必行走水泥磚行人專用道，切勿穿越路面行走避免危險發生。

縣府表示，花蓮轉運站現有9家業者，北向前往秀林、宜蘭及台北，南向前往壽豐、瑞穗甚至到臺東，都有對應的車輛班次提供轉運搭乘的服務，除了是在地民眾轉乘據點，也是遊客來花蓮的旅運新起點。之後陸續提供更創新、多元、便捷旅遊服務。