臺大雲林分院獲ISO45001認證典禮今（26日）舉行，由日天國際驗證有限公司代表（左）頒發，副院長劉宏輝代為接受。（周麗蘭攝）

前幾年1名患者坐在臺大雲林分院候診椅上候診，椅子腳突然斷掉而跌落地面，臺大雲醫啟動全面檢查，並以ISO45001安全職場認證為目標，完成法規鑑別、增訂院內作業標準文件、鑑別全院危害，今（26日）獲ISO45001認證。

發生候診椅子老舊斷腳事件後，臺大雲林醫院除了對病患付全責，並且檢查全院危害，把老舊的候診椅全部換新。

臺大雲林分院副院長劉宏輝表示，醫院的安全是營運時最重要的考量，包括員工、病患兩個層面，有很多必須要注意的細節，需要有外界的督導，ISO45001讓該院徹底檢驗是否提供了最安全的環境。

劉宏輝說，不能讓病人來醫院的時候還有安全顧慮，這幾年投注很多心力把安全衛生概念導入醫院，確保員工、病患、家屬安全，全台灣、甚至全世界只有少數醫院能獲得ISO45001認證，希望能給鄉親最安全的治療場所。

他舉例，新冠肺炎爆發以來，該院除照顧雲林鄉親健康，也未忘記員工身心健康維護，把職場安全衛生視為醫院政策相當重要的一環。

臺大雲林分院安全衛生室主任、環境及職業醫學科主任杜宗禮指出，ISO45001針對每個管理系統、安全衛生組織有所規範，特別是針對主管的投入，主管們均參與宣誓大會，奠定願景，這幾年陸續推動法規鑑別、增修院內作業標準、鑑別全院作業危害等工作。

杜宗禮表示，ISO45001認證肯定該院這幾年的努力，但也只個開始，從案件找出原因，逐步改善到完整，並持續不斷追蹤改善效果，才能夠做到病人安全、員工安全的「雙安」。

臺大雲林分院2018年獲消防署「優良消防措施場所」表揚，該院員工獲得「優良安全衛生人員」肯定；去年起籌備「關鍵基礎設施防護演習」。

臺大雲林分院獲ISO45001認證典禮今（26日）舉行，由日天國際驗證有限公司頒發，劉宏輝、杜宗禮代表接受，劉宏輝頒發感謝狀給協助該院的仁德醫專職業安全衛生科教授胡冠華。