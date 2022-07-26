研調機構TrendForce指出，今年電視終端銷售疲軟，但在面板廠新產能仍持續挹注，造成電視面板和整機供需比例擴大至35％，是近5年供過於求最為嚴峻的一年。

TrendForce表示，LCD電視面板價格自去年下半年持續下跌，這一年的跌勢讓LCD電視價格不僅是跌破2019年的低點，同時貫穿現金成本。TrendForce預估，LCD電視今年出貨量約1.95億台，年減4.1％。

反觀OLED電視主要供應商LG Display今年透過產品規格提升維持報價，卻造成OLED與LCD電視面板價差持續拉大。以55吋UHD面板價格而言，這一年內兩者價差從1.8倍擴大至4.8倍，除了造成今年三星電子推遲量產時程，同時也讓OLED電視年增率收斂至個位數，僅7.8％，達723萬台。

LG電子在OLED電視市占率達58％；SONY維持2成；三星電子最終因推遲白光OLED電視上市一年，今年僅剩QD OLED撐腰，市占率達6％。