1名女網友於記者爆料網控訴，日前她一早從台中回台北，載爸爸到榮總看完診返家後，見到自己珍藏多年的「保時捷911 Carrera」遭鄰居的特斯拉暴衝給毀了，她不禁崩潰喊：「心都碎了」，鄰居將賠償交給險公司處理後，就未再出面，讓原PO氣得直呼：「根本欺人太甚」？

特斯拉暴衝撞壞絕版保時捷，控肇事鄰居擺爛避不見面。（影／記者爆料網）

保時捷地下室挨撞，輪軸系統受損嘎吱聲。（影／記者爆料網）

據了解，事故發生於18日下午，女網友帶爸爸從台北榮總看完診返家時，見鄰居駕駛的特斯拉失控暴衝，直直撞上她停放在車格內的保時捷，造成車身後方左右鈑金折損、輪軸系統嚴重變形。讓她直呼：「心都碎了」。

事發當下，肇事的鄰居曾致電給女網友老公說明事發經過，調閱監視器畫面時，鄰居聲稱車輛故障，承諾會全額賠償維修費用、車輛保值損失及租賃代步車費用。不料幾天後，鄰居卻改口說要走法律途徑解決，全權交由保險公司處理，還避不見面。

女網友表示，保時捷911 Carrera是2013年購入的，當時售價493萬，選配後約580萬元，引擎系統則是目前已經絕版的自然進氣6缸動力，且里程數不到6萬公里，目前市面上二手車價最高約380萬元，如今車尾遭到撞擊嚴重受損！光是輪軸系統及車燈、鈑金維修費用就將近200萬元，若傷及引擎系統，損失更是難以估計。

女網友指控，愛車停在自家社區私有車格，遭鄰居撞毀後，收藏價值折損上百萬元，自己通勤也無車可開，鄰居不但沒有親自登門道歉，也不願支付原先承諾的代步車租賃費用，一切全丟給保險公司處理，還要受害人花錢請律師提告求償！讓她直呼：「根本欺人太甚！」