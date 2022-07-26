音樂劇《搭錯車》11月在臺北表演藝術中心大劇院登場。（相信音樂提供）

音樂劇《搭錯車》11月在臺北表演藝術中心大劇院登場。（相信音樂提供）

音樂劇《搭錯車》世界巡演，因為疫情延期一年半，第30站終於確定在11月4日、5日、6日於臺北表演藝術中心大劇院登場，全新的國際級展演場地，帶給觀眾同樣的感動。《搭錯車》原訂2021年於國家戲劇院演出，因為疫情忍痛延期演出，對於劇組團隊雖然損失巨大，原場地因為檔期關係，主辦單位仍不放棄積極爭取全新演出的規劃，以最適合的場館為優先考量，提供觀眾演出最佳觀賞感受，感謝久候，《搭錯車》即將出發與台北劇迷見面，門票將於8月6日中午12：00 ibon開賣。

《搭錯車》這齣親情大戲從2018年夏天開始巡演，曾開往台中、台北、高雄、廈門、多倫多、溫哥華、上海、南京、武漢、北京、新加坡、馬來西亞等城市的表演最高殿堂，場場滿座！今年11月台北站將完成第30場，主辦單位玩起網路哏圖，輸出豬血糕、百頁豆腐、貢丸的圖，讓丁噹、陳乃榮、王柏森新場地大猜謎，三人快速排列出臺北表演藝術中心大劇院，卻同時也想念起士林夜市的美食，期待開演時也能大啖美食。

飾演阿美的丁噹萬分期待，盼能帶給劇迷更多感動；「亞叔」王柏森說：「30場，又是新的開始。像又回到第一場一樣，在全新的表演場所，完成這段旅程很過癮。」而飾演時君邁的陳乃榮感慨地說：「若不是疫情的關係，現在應該演到100場，不過相信應該很快就能巡迴到100場。」近年，因世界社會急劇改變反而喚醒了大家對家的重視，回歸家庭與親人相聚，緊緊相守鞏固了親情、友情，就如同這個經典故事中，人的命運雖多變，但父愛如山卻有著不變的堅持。更多丁噹和《搭錯車》的相關資訊，請關注丁噹、搭錯車及相信音樂官方臉書、微博、微信。