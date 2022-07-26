如興淪為全額交割，國發會曾挹注14.88億元，不僅成了最大受災戶，也等同於全民埋單，此外，國發會挹注如同背書，讓如興在台灣資本市場募集130億元；面對輿論質疑，國發會回應了，強調投資過程嚴謹，期望爭議早日落幕。

如興為上市櫃公司，公司重要決議及變動，需依照相關法令及證交所規範進行，國發基金並非主管機關，相關單位也已進行調查；國發基金後續將持續密切注意本案後續發展，適時採取必要法律措施，以維護本基金投資權益。

面對如興法人股東對於董事代表改派爭議，國發會表示，期望雙方能基於維持公司營運穩定，及維護股東權益原則下，積極溝通與協商，讓爭議早日獲得解決，並遵循相關法令規定及公司治理原則，妥善處理公司營運管理。

國發會表示，當年是以國發基金名義投資如興公司，依既定程序提請政策評估會審議通過，並委託專業機構辦理財務、稅務、法務與企業價值評估後，由學者專家組成之「投資評估審議會」，就計畫可行性及未來發展性進行審議通過後，再提請管理會討論通過，三階段程序完成後始配合民間資金共同參與投資，過程嚴謹。該公司來向國發基金申請投資時，該輪募資總額約130億，如興公司獲得的應募金額已超過70億元投資承諾。

投資如興案等相關程序及細節，國發基金自2018年4月以來已多次澄清、積極向外界說明，並配合監察院及檢調單位的調查；國發基金已向投資人保護中心登記，對如興公司、陳仕修董事長及相關人等，進行投資損失集體求償程序，以保障國發基金合法投資權益。

國發會表示，如興董事長異動是因，原董事長張水江係為如興公司法人股東偉豪投資公司派任的董事代表，因偉豪改派其法人董事，由翁紹華替代張水江先生，張水江才卸任董事及董事長職務。

如興於今年7月15日上午通知國發基金，於該日下午召開董事會，會議將改選董事長及總經理；國發基金於當時才與其他如興公司的董事一同得知，偉豪公司已於今年2月24日改派如興公司董事代表人。

國發基金當時因通知過於匆促，基金1席代表表達希望緩議本案，然而，如興公司董事會9席董事中，經3分之2以上董事出席，出席董事過半數同意，互選董事翁紹華為如興董事長。