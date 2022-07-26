國軍在在苗栗縣通霄鎮白沙屯安檢所實施「後備部隊灘岸阻絕設置」演練。（李京昇攝）

今天的演習也吸引德國、法國與英國媒體都前來參觀並採訪。（李京昇攝）

國防部發布「同心32號」演習動員召集令，展開為期5天的漢光38號實兵演習，軍方26日在苗栗縣通霄鎮白沙屯安檢所實施「後備部隊灘岸阻絕設置」演練，也吸引外國媒體參觀採訪。

負責帶兵操練的是302旅中尉連長盧季威，他指出，這次主要任務是帶領教召員及幹部一起接受14天的教召演練，除行軍跟射擊訓練之外，今天主要課程有4個項目，包括設置螺旋樁、鋼刺蝟、油桶爆裂物和四線柵，教導大家如何實際設置灘岸阻絕。

盧季威說，這次演練在海邊執行，跟以往教召不同，是難得的寶貴經驗，而且大多數的教召員退伍後很久沒有接觸軍事訓練，這次教召主要目的是指導戰術運用，來提升後備軍人的戰力。

今天的演習也吸引德國、法國與英國媒體都前來參觀並採訪，其中來台定居10多年的電視台德國籍記者白德瀚說，今年俄烏戰爭關係，讓歐美國家也關注到台灣的兩岸局勢，因此他們也很關心台灣在軍事方面的推展，才會到場採訪實地了解演習內容。